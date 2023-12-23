Мартинес: Роналду одержим тем, чтобы быть лучшим

Главный тренер сборной Португалиивысказался о работе с форвардом и капитаном национальной команды

«Каждый игрок в сборной — уникальный и особенный. Криштиану оказывает положительное влияние на нашу команду. Он прирождённый победитель. Всегда приезжает на новые матчи с одержимостью быть лучшим.

Криштиану бессмысленно сравнивать с другими игроками. Никто не проводит 20-летний отрезок на его уровне.

Пепе в этом плане очень похож на Криштиану. Когда эти футболисты тренируются, создаётся впечатление, что они впервые попали в сборную. Я никогда в жизни не видел такого серьёзного подхода», — приводит слова Мартинеса Noticias ao Minuto.