Мартинес: Роналду одержим тем, чтобы быть лучшим

Роберто Мартинес Фото: globallookpress.com
«Каждый игрок в сборной — уникальный и особенный. Криштиану оказывает положительное влияние на нашу команду. Он прирождённый победитель. Всегда приезжает на новые матчи с одержимостью быть лучшим.
Криштиану бессмысленно сравнивать с другими игроками. Никто не проводит 20-летний отрезок на его уровне.
Пепе в этом плане очень похож на Криштиану. Когда эти футболисты тренируются, создаётся впечатление, что они впервые попали в сборную. Я никогда в жизни не видел такого серьёзного подхода», — приводит слова Мартинеса Noticias ao Minuto.