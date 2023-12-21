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    «МЮ» может купить звезду «Реал Сосьедада»

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    Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Такэфуса Кубо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Такэфуса Кубо
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    Такэфуса Кубо

    По информации Sun Sport, японский футболист оказался в списке трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

    Источник отмечает, что в английском клубе рассматривают 22-летнего вингера в качестве замены для бразильца Антони.

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  • 19/11/2023

    • Кубо перешел в «Реал Сосьедад» летом 2022 года из мадридского «Реала» за 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 16 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Кубо в 50 миллионов евро.

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