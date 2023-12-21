«МЮ» может купить звезду «Реал Сосьедада»

Такэфуса Кубо Фото: globallookpress.com
По информации Sun Sport, японский футболист оказался в списке трансферных целей «Манчестер Юнайтед».
Источник отмечает, что в английском клубе рассматривают 22-летнего вингера в качестве замены для бразильца Антони.
Кубо перешел в «Реал Сосьедад» летом 2022 года из мадридского «Реала» за 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 16 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Кубо в 50 миллионов евро.