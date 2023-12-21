Газизов отреагировал на возможный переход Агаларова из «Ахмата» в «Динамо» Махачкала

Гендиректор махачкалинского «Динамо»надеется, что состав команды пополнит форвард «Ахмата»

«Мне отрадно, что за команду играют дагестанские футболисты и они выходят в старте. Это очень важно! Чем больше дагестанских футболистов будет в махачкалинском "Динамо", тем круче мы работаем.

Гамид, мы тебя ждём. Сейчас только надо с соседями договориться», — сказал Газизов в интервью пресс-службе клуба.

Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи».

В нынешнем сезоне нападающий провел за грозненский клуб 14 встреч во всех турнирах и забил три гола.