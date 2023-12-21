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    Газизов отреагировал на возможный переход Агаларова из «Ахмата» в «Динамо» Махачкала

    Футбол Ахмат Динамо-Махачкала Трансферы
    Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов надеется, что состав команды пополнит форвард «Ахмата» Гамид Агаларов.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    «Мне отрадно, что за команду играют дагестанские футболисты и они выходят в старте. Это очень важно! Чем больше дагестанских футболистов будет в махачкалинском "Динамо", тем круче мы работаем.

    Гамид, мы тебя ждём. Сейчас только надо с соседями договориться», — сказал Газизов в интервью пресс-службе клуба.

    Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи».

    В нынешнем сезоне нападающий провел за грозненский клуб 14 встреч во всех турнирах и забил три гола.

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