Газизов отреагировал на возможный переход Агаларова из «Ахмата» в «Динамо» Махачкала

Гамид Агаларов Фото: globallookpress.com
«Мне отрадно, что за команду играют дагестанские футболисты и они выходят в старте. Это очень важно! Чем больше дагестанских футболистов будет в махачкалинском "Динамо", тем круче мы работаем.
Гамид, мы тебя ждём. Сейчас только надо с соседями договориться», — сказал Газизов в интервью пресс-службе клуба.
Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи».
В нынешнем сезоне нападающий провел за грозненский клуб 14 встреч во всех турнирах и забил три гола.