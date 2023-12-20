Канчельскис: Агенты Слуцкого хорошо поработали — прийти на шоу, а потом вернуться в футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»прокомментировал информацию о том, чтоможет возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа».

Сообщалось, что вместо со Слуцким в Китай поедут Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

«Возможное назначение Слуцкого в китайский клуб? Если его туда пригласили, то надеятся, что у него еще есть запал продолжать работать.

Посмотрим, как это будет выглядеть. Китай — специфическая страна. Там работать очень сложно, да и жить свою обычную жизнь тоже. Будем за ним следить.

Наверное, его участие в шоу было некой паузой в карьере. Конечно, это шоу было ужасным. Но агенты хорошо поработали — прийти на шоу, а потом вернуться в футбол. Молодцы», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», откуда он ушел в ноябре 2022 года.