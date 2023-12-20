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    Канчельскис: Агенты Слуцкого хорошо поработали — прийти на шоу, а потом вернуться в футбол

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Футбол России
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Сообщалось, что вместо со Слуцким в Китай поедут Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

    «Возможное назначение Слуцкого в китайский клуб? Если его туда пригласили, то надеятся, что у него еще есть запал продолжать работать.

    Посмотрим, как это будет выглядеть. Китай — специфическая страна. Там работать очень сложно, да и жить свою обычную жизнь тоже. Будем за ним следить.

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    • Наверное, его участие в шоу было некой паузой в карьере. Конечно, это шоу было ужасным. Но агенты хорошо поработали — прийти на шоу, а потом вернуться в футбол. Молодцы», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», откуда он ушел в ноябре 2022 года.

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