Гасперини: Миранчук хорошо играет

Наставник «Аталанты»высказался о победе над «Салернитаной» (4:1) в 16-м туре Серии А.

Один из голов забил россиянин Алексей Миранчук.

«Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с "Миланом", но сегодня в первом тайме у нас не было темпа. Если "Салернитана" находится на последнем месте, значит, чемпионат действительно тяжёлый.

Что касается футболистов, Скамакка, Колашинац вернулись, Толой стал лучше. Миранчук тоже хорошо играет, Мурьель играет на своём уровне, как и все те, кто вернулся», — приводит слова Гасперини Pazzidifanta.