ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» надеется защитить титулЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»?
    Все новости спорта

    Гасперини: Миранчук хорошо играет

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Салернитана
    Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе над «Салернитаной» (4:1) в 16-м туре Серии А.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    Один из голов забил россиянин Алексей Миранчук.

    «Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с "Миланом", но сегодня в первом тайме у нас не было темпа. Если "Салернитана" находится на последнем месте, значит, чемпионат действительно тяжёлый.

    Что касается футболистов, Скамакка, Колашинац вернулись, Толой стал лучше. Миранчук тоже хорошо играет, Мурьель играет на своём уровне, как и все те, кто вернулся», — приводит слова Гасперини Pazzidifanta.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • «Манчестер Сити» сметет японцев
  • «Урава Ред» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Динамовцы одержат победу в столичном дерби
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урава Ред — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры