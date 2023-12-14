В 20:45 14.12.2023 Фенербахче и Спартак Трнава начнут матч в группе H Лиги конференций УЕФА.

Фенербахче — Спартак Трнава

Последний матч между собой: Спартак Трнава — Фенербахче 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фенербахче» — «Спартак Трнава» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фенербахче»).

Трансляция

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