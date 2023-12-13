Моуринью может продлить контракт с «Ромой»

в ближайшее время может продлить контракт с

По информации La Gazzetta dello Sport, переговоры между 60-летним португальцем и римским клубом находятся на продвинутой стадии.

Источник при этом отмечает, что в назначении Моуринью заинтересован «Ньюкасл».

Действующее соглашение Моуринью с «Ромой» рассчитано до июня 2024 года.

«Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после 15 туров.

Моуринью возглавляет «Рому» с мая 2021 года. В сезоне-2021/2022 команда под его руководством стала победителем Лиги конференций, а еще через год дошла до финала в Лиге Европы.