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    Моуринью может продлить контракт с «Ромой»

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    Жозе Моуринью в ближайшее время может продлить контракт с «Ромой».

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    По информации La Gazzetta dello Sport, переговоры между 60-летним португальцем и римским клубом находятся на продвинутой стадии.

    Источник при этом отмечает, что в назначении Моуринью заинтересован «Ньюкасл».

    Действующее соглашение Моуринью с «Ромой» рассчитано до июня 2024 года.

    «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после 15 туров.

    Моуринью возглавляет «Рому» с мая 2021 года. В сезоне-2021/2022 команда под его руководством стала победителем Лиги конференций, а еще через год дошла до финала в Лиге Европы.

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