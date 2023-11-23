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    Моуринью: Однажды я уеду в Саудовскую Аравию

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отметил, что в будущем может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Останусь ли я в "Роме"? Не знаю. Последний раз я разговаривал с мистером Дэном Фридкином по телефону через десять минут после окончания матча "Лацио", в моем офисе.

    Переезд в Саудовскую Аравию? Я скажу вам правду, я думаю, что однажды поеду туда. Но когда я говорю "однажды", я не имею в виду завтра или послезавтра», — цитирует Моуринью Джанлука Ди Марцио.

    Весной текущего года появлялась информация, что Моуринью получал крупное предложение из Саудовской Аравии на 120 миллионов евро за два года.

    Напомним, 60-летний португалец возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 римляне стали победителями Лиги Европы.

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