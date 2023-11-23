Моуринью: Однажды я уеду в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Ромы»отметил, что в будущем может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Останусь ли я в "Роме"? Не знаю. Последний раз я разговаривал с мистером Дэном Фридкином по телефону через десять минут после окончания матча "Лацио", в моем офисе.

Переезд в Саудовскую Аравию? Я скажу вам правду, я думаю, что однажды поеду туда. Но когда я говорю "однажды", я не имею в виду завтра или послезавтра», — цитирует Моуринью Джанлука Ди Марцио.

Весной текущего года появлялась информация, что Моуринью получал крупное предложение из Саудовской Аравии на 120 миллионов евро за два года.

Напомним, 60-летний португалец возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 римляне стали победителями Лиги Европы.