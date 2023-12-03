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    «Лечче» на 9-й добавленной минуте ушел от поражения в игре с «Болоньей»

    «Лечче» — «Болонья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата Италии «Лечче» принимал «Болонью». Команды сыграли вничью 1:1.

    «Лечче»
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    «Лечче»

    На 68-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Хараламбоса Ликоянниса.

    «Лечче» отыгрался на 90+9-й минуте — Роберто Пикколи реализовал пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Болонья 1:1
    Голы: 0:1 Хараламбос Ликояннис (68'), 1:1 Роберто Пикколи (пенальти) (90 + 10') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Хоан Гонсалес, Юльбер Рамадани (Хамза Рафья, 77'), Габриэл Стрефезза (Pontus Almqvist, 77'), Реми Уден (Алексис Блен, 63'), Никола Крстович (Роберто Пикколи, 57'), Ламек Банда (Никола Сансоне, 63'), Patrick Dorgu Болонья: Лукаш Скорупски, Алексис Салемакерс (Хараламбос Ликояннис, 58'), Виктор Кристансен, Риккардо Калафьори, Джон Лукуми, Стефан Пош, Михел Эбишер (Ремо Фройлер, 58'), Льюис Фергюсон, Сидней ван Хойдонк (Джошуа Зиркзее, 58'), Дан Ндой (Кацпер Урбаньски, 85'), Giovanni Fabbian (Никола Моро, 58') Предупреждения: Юльбер Рамадани (45 + 1'), Виктор Кристансен (50'), Марин Понграчич (84'), Никола Сансоне (90'), Риккардо Калафьори (90 + 9')

    «Болонья» с 22 очками идет пятой в таблице Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    «Лечче» (16) находится на 13-м месте.

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