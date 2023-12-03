«Вест Хэм» не смог одолеть «Кристал Пэлас», «Борнмут» упустил победу с «Астон Виллой»

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке Фото: globallookpress.com
«Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.
На 13-й минуте счет открыл игрок хозяев Мохаммед Кудус с передачи Владимира Цоуфала.
Команда Роя Ходжсона смогла сравнять счет на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал Одсонн Эдуар.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:1
Голы: 1:0 Мохаммед Кудус (13'), 1:1 Одсонн Эдуард (53') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Константинос Мавропанос, Наиф Агер, Эмерсон, Эдсон Альварес (Пабло Форнальс, 89'), Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус, Томаш Соучек, Лукас Пакета, Джаррод Боуэн Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Крис Ричардс, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Уилл Хьюз (Жайро Ридевальд, 82'), Майкл Олисе, Хефферсон Лерма, Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 87'), Джордан Айю Предупреждения: Джеймс Уорд-Праус (37'), Владимир Цоуфаль (79')
В параллельной игре «Астон Вилла» в гостях ушла от поражения против «Борнмута» — 2:2.
На 10-й минуте счет открыл вингер «Борнмута» Антуан Семеньо.
Спустя 10 минут «Астон Вилла» сравняла счет усилиями Леона Бэйли.
В начале второго тайма хозяев снова вывел вперед Доминик Соланке.
Но на 90-й минуте команда Унаи Эмери смогла уйти от поражения, гол на счету Олли Уоткинса.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Борнмут — Астон Вилла 2:2
Голы: 1:0 Энтойн Семеньо (10'), 1:1 Леон Бэйли (20'), 2:1 Доминик Соланке (52'), 2:2 Олли Уоткинс (90') Борнмут: Нето, Адам Смит, Илья Забарный, Маркос Сенеси, Милош Керкез (Крис Мепэм, 83'), Райан Кристи, Льюис Кук, Маркус Таверньер (Данго Уаттара, 90'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 70'), Энтойн Семеньо (Луис Синистерра, 71'), Доминик Соланке Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь (Алекс Морено, 74'), Пау Торрес, Диего Карлос (Мусса Диаби, 74'), Эзри Конса (Мэтти Кэш, 74'), Николо Дзаньоло (Джейкоб Рэмси, 46'), Джон МакГинн (Джон Дуран, 65'), Дуглас Луис, Юри Тилеманс, Олли Уоткинс, Леон Бэйли Предупреждения: Джастин Клюйверт (12'), Энтойн Семеньо (17'), Пау Торрес (30'), Николо Дзаньоло (43'), Маркос Сенеси (45 + 4'), Райан Кристи (54'), Милош Керкез (84'), Джон Дуран (84')
«Астон Вилла» на восьмом месте с 29 очками.
«Борнмут» (13) — 16-й