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    Осинькин: 2:0 — счет по игре

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе в матче с «Сочи» (2:0).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Мы переиграли, это можно понять и принять, но плохо зашли в игру. На первых минутах у наших ворот были моменты, от которых надо вздрагивать, как и на последних минутах. Казалось, мы контролировали [ход встречи], и подходов соперника практически не было, но не должны таких ситуаций допускать.

    2:0 — счет по игре. Мы играли с запасом, преимуществом. Не первый мяч забили с игры, а через несколько созданных моментов. Ребята во втором тайме добавили скорость, и моменты создавались.

    Гол Ежова головой? При словах "Ежов" и "головой" все в команде будут улыбаться. Не помню, чтобы он даже на тренировках забивал такое. Может, и было разок, но это не его. Был сложный мяч, он хорошо ударил, направил.

    Оптимальный состав, однако легкости и большого количества ударов в атаке не было? Не было в первой половине первого тайма. Потом выходили на пространства, создавали подходы, очень хороших моментов много не было, но были штанги. Когда мы повели, "Сочи" стал по‑другому играть. Они практически не давали разрывов, а играть против позиционной обороны сложно. Нельзя недооценивать сочинцев и смотреть только на место в таблице», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    «Крылья Советов» сейчас на третьем месте с 29 очками. «Сочи» (10) замыкает таблицу РПЛ.

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