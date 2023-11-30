Испанский журналист: В «Реал Сосьедаде» довольны прогрессом Захаряна

Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика оценил игру российского полузащитникав матче против «Зальцбурга» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Захарян был одним из лучших на поле несмотря на то, что вчера играли в основном молодые футболисты атаки, а самые важные отдыхали.

Арсену еще предстоит пройти долгий путь, чтобы считаться звездой в "Сосьедаде".

В будущем ему будет сложно конкурировать за игровое время с Кубо и Браисом, но уже сейчас россиянин показывает прогресс и запредельную мотивацию. В клубе довольны ростом молодого российского полузащитника», — приводит слова де ла Рики Sport24.

Захарян провел за «Реал Сосьедад» 12 матчей и до сих пор не отметился результативными действиями.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо» за 12 миллионов евро.