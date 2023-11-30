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    Испанский журналист: В «Реал Сосьедаде» довольны прогрессом Захаряна

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    Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика оценил игру российского полузащитника Арсена Захаряна в матче против «Зальцбурга» (0:0) в Лиге чемпионов.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Захарян был одним из лучших на поле несмотря на то, что вчера играли в основном молодые футболисты атаки, а самые важные отдыхали.

    Арсену еще предстоит пройти долгий путь, чтобы считаться звездой в "Сосьедаде".

    В будущем ему будет сложно конкурировать за игровое время с Кубо и Браисом, но уже сейчас россиянин показывает прогресс и запредельную мотивацию. В клубе довольны ростом молодого российского полузащитника», — приводит слова де ла Рики Sport24.

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    • Захарян провел за «Реал Сосьедад» 12 матчей и до сих пор не отметился результативными действиями.

    Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо» за 12 миллионов евро.

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