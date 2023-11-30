Скалони: Месси не хватало победы на чемпионате мира, в Катаре он играл сердцем

Главный тренер сборной Аргентинызаявил о том, что решениепродолжать выступать за национальную команду зависит только от него.

«Все говорят, что чемпионат мира — это самое главное для любого игрока. Месси не хватало победы на чемпионате мира. Думаю, учитывая то, как он хорош, в Катаре он играл сердцем. В таком случае его просто не остановить.

Думаю, он может продолжать играть за сборную, но решение зависит от него. Он может играть где угодно, а команда сама собой выстравивается вокруг него», — сказал Скалони ESPN.

Напомним, что Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира 2022 года. В отборе на мундиаль 2026 года аргентинец провел 5 матчей за национальную команду и забил 3 гола.