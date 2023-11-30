Мадзарри: «Наполи» не хватило бдительности в матче с «Реалом»

Вальтер Мадзарри Фото: globallookpress.com
«Перед третьим пропущенным голом мы создавали моменты, чтобы самим забить третий.
Мы осознавали, насколько "Реал" хорош в контратаках, и должны были быть более бдительными, когда отыгрались. Мы действительно играли хорошо, пока счет не стал 2:3.
Есть великолепный подбор игроков, и мы можем играть очень успешно. Нам не хотелось рисковать Осимхеном и выпускать его более чем на тайм», — приводит слова Мадзарри официальный сайт УЕФА.
«Наполи» занимает второе место в группе перед заключительным туром. В следующем матче ЛЧ команда Мадзарри сыграет на своем поле с португальской «Брагой».