Мадзарри: «Наполи» не хватило бдительности в матче с «Реалом»

Главный тренер «Наполи»прокомментировал поражение от(2:4) в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Перед третьим пропущенным голом мы создавали моменты, чтобы самим забить третий.

Мы осознавали, насколько "Реал" хорош в контратаках, и должны были быть более бдительными, когда отыгрались. Мы действительно играли хорошо, пока счет не стал 2:3.

Есть великолепный подбор игроков, и мы можем играть очень успешно. Нам не хотелось рисковать Осимхеном и выпускать его более чем на тайм», — приводит слова Мадзарри официальный сайт УЕФА.

«Наполи» занимает второе место в группе перед заключительным туром. В следующем матче ЛЧ команда Мадзарри сыграет на своем поле с португальской «Брагой».