«Шахтер» — «Антверпен»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол на 12-й минуте забил Николай Матвиенко.
Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Шахтёр Д — Антверпен 1:0
Гол: 1:0 Николай Матвиенко (12') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Георгий Гочолеишвили, Ираклий Азаров, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Дмитрий Игоревич Крыськив (Кевин Келси, 89'), Георгий Судаков, Невертон (Артем Бондаренко, 70'), Даниил Сикан (Ярослав Ракицкий, 90') Антверпен: Жан Бутез, Овен Вейндал, Сумола Кулибали, Тоби Алдервейрелд, Йелле Батай, Альхассан Юсуф (Джордж Иленихена, 73'), Артур Вермерен, Винсент Янссен, Арбнор Муя, Мишель Анже Баликвиша, Гирано Керк (Чидера Эджук, 46') Предупреждения: Сумола Кулибали (30'), Гирано Керк (45 + 1'), Георгий Гочолеишвили (83'), Арбнор Муя (90 + 4')
«Шахтер» набрал 9 очков и гарантировал себе еврокубковую весну. Команда как минимум сыграет в плей-офф Лиги Европы.
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Также сегодня вечером состоится еще один матч этого квартета, в котором «Барселона» примет «Порту». Стартовый свисток на «Камп Ноу» прозвучит в 23:00 мск.