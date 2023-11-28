1-й таймМилан — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 22:46
    • Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Селтиком»
  • 22:39
    • «Шахтер» обыграл «Антверпен» в ЛЧ
  • 22:25
    • «ПСЖ» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    «Шахтер» обыграл «Антверпен» в ЛЧ

    «Шахтер» — «Антверпен»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Футбол Украины Бельгия. Про Лига
    В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» встречался с «Антверпеном». Украинский клуб победил со счетом 1:0.

    «Шахтер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шахтер»

    Единственный гол на 12-й минуте забил Николай Матвиенко.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Шахтёр Д — Антверпен 1:0
    Гол: 1:0 Николай Матвиенко (12') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Георгий Гочолеишвили, Ираклий Азаров, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Дмитрий Игоревич Крыськив (Кевин Келси, 89'), Георгий Судаков, Невертон (Артем Бондаренко, 70'), Даниил Сикан (Ярослав Ракицкий, 90') Антверпен: Жан Бутез, Овен Вейндал, Сумола Кулибали, Тоби Алдервейрелд, Йелле Батай, Альхассан Юсуф (Джордж Иленихена, 73'), Артур Вермерен, Винсент Янссен, Арбнор Муя, Мишель Анже Баликвиша, Гирано Керк (Чидера Эджук, 46') Предупреждения: Сумола Кулибали (30'), Гирано Керк (45 + 1'), Георгий Гочолеишвили (83'), Арбнор Муя (90 + 4')

    «Шахтер» набрал 9 очков и гарантировал себе еврокубковую весну. Команда как минимум сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Также сегодня вечером состоится еще один матч этого квартета, в котором «Барселона» примет «Порту». Стартовый свисток на «Камп Ноу» прозвучит в 23:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли ПСЖ реванш против «Ньюкасла»?
  • ПСЖ — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • На «Камп Ноу» команды не станут отсиживаться в обороне
  • «Барселона» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Боруссия» попытается убрать конкурента
  • «Милан» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры