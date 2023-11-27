Ривалдо: Холанн и Мбаппе наверняка будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы

Экс-нападающийназвал двух футболистов, которые будут претендовать на «Золотой мяч» в ближайшие несколько дней.

«Будут ли сейчас "Золотые мячи" между собой распределять Холанн и Мбаппе? Да, наверное, они. Думаю, что они оба являются великими футболистами.

Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он всё-таки не может быть достоин "Золотого мяча". Холанн и Мбаппе наверняка будут бороться за него в ближайшие годы», — сказал Ривалдо во влоге «На выезд» на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, что в 2023 году нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча». Форвард «Манчестер Сити» Холанн занял 2-е место в голосовании, а нападающий ПСЖ Мбаппе замкнул 3-ку претендентов.