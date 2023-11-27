ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерИталия выиграла Кубок Дэвиса, Синнер взял реванш у Джоковича, а на турнир в Санкт-Петербурге приедет экс-игрок топ-10
  • 16:36
    • Полиция Ирландии возбудила уголовное дело в отношении Макгрегора
  • 13:50
    • Тер Стеген пропустит матч «Барселоны» с «Порту»
  • 12:43
    • КХЛ назвала лучших хоккеистов 12-й игровой недели сезона-2023/24
  • 12:06
    • «Челси» и еще несколько топ-клубов хотят приобрести лидера «Шахтера»
    Все новости спорта

    Ривалдо: Холанн и Мбаппе наверняка будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Золотой мяч
    Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо назвал двух футболистов, которые будут претендовать на «Золотой мяч» в ближайшие несколько дней.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Будут ли сейчас "Золотые мячи" между собой распределять Холанн и Мбаппе? Да, наверное, они. Думаю, что они оба являются великими футболистами.

    Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он всё-таки не может быть достоин "Золотого мяча". Холанн и Мбаппе наверняка будут бороться за него в ближайшие годы», — сказал Ривалдо во влоге «На выезд» на YouTube-канале «МЯЧ Production».

  • Цирк Килиана Мбаппе возвращается! Новый виток трансферной саги суперзвезды ПСЖ?
  • Критика нападающего со стороны Луиса Энрике только усугубляет трансферный хаос парижан
  • 17/11/2023

    • Напомним, что в 2023 году нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча». Форвард «Манчестер Сити» Холанн занял 2-е место в голосовании, а нападающий ПСЖ Мбаппе замкнул 3-ку претендентов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидер Примеры завоюет очередные три очка
  • «Жирона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» прервут свою серию низовых матчей
  • «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • На своем льду ЦСКА возьмет очередные 2 очка
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шахтёр — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры