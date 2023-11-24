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    Экс-игрок сборной Германии Крузе покинул «Падерборн» и готовится завершить карьеру

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    35-летний нападающий Макс Крузе расторг по обоюдному согласию контракт с клубом Второй Бундеслиги «Падерборном».

    Макс Крузе и тренер «Вердера» Флориан Копфельдт
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    Макс Крузе и тренер «Вердера» Флориан Копфельдт

    За эту команду он сыграл всего пять матчей и не забил ни одного гола. Нападающий склонятся к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

    Макс Крузе — один из самых талантливых игроков своего поколения, но из-за своего странного характера так и не смог полностью реализовать себя во всех командах, кроме «Вердера». Там он находился на пике карьеры, но затем последовал странный отъезд в «Фенербахче».

    Крузе провел за сборную Германии 14 матчей, забил 4 гола. За свою карьеру выступал за «Вердер», «Фрайбург», «Боруссию» Менхенгладбах, «Фенербахче», «Унион», «Вольфсбург».

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