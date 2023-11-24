Экс-игрок сборной Германии Крузе покинул «Падерборн» и готовится завершить карьеру

35-летний нападающийрасторг по обоюдному согласию контракт с клубом Второй Бундеслиги

За эту команду он сыграл всего пять матчей и не забил ни одного гола. Нападающий склонятся к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Макс Крузе — один из самых талантливых игроков своего поколения, но из-за своего странного характера так и не смог полностью реализовать себя во всех командах, кроме «Вердера». Там он находился на пике карьеры, но затем последовал странный отъезд в «Фенербахче».

Крузе провел за сборную Германии 14 матчей, забил 4 гола. За свою карьеру выступал за «Вердер», «Фрайбург», «Боруссию» Менхенгладбах, «Фенербахче», «Унион», «Вольфсбург».