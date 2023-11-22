ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петер ШмейхельШмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛ
  • 08:07
    • Сборная Аргентины выиграла у Бразилии благодаря голу Отаменди
  • 12:50
    • Игроки «МЮ» считают, что в слабом старте сезона виноват тен Хаг
  • 12:07
    • Стало известно, где «Спартак» проведет зимние сборы
  • 11:49
    • Официально: «Нефтехимик» продлил контракт с Леонтьевым
  • 10:34
    • «Питтсбург» подписал российского защитника Саморукова
    Все новости спорта

    Гризманн раскритиковал УЕФА после матча с Грецией

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико УЕФА Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Греции
    Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался об отсутствии технологий определения гола в матчах отбора на Евро-2024.

    Антуан Гризманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн

    «Не хватило технологии определения гола. У УЕФА много денег, а они не могут сделать так, чтобы было точно понятно, был гол или нет.

    Нужно требовать от УЕФА больше. Раз они хотят, чтобы мы играли так много матчей, то пусть внедряют больше технологий», — цитирует Гризманна TF1.

  • Не все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024
  • Сборная Норвегии провалила квалификацию на очередной крупный турнир
  • 18/11/2023

    • Напомним, что в матче квалификации Евро-2024 Франция сыграла вничью с Грецией (2:2). По ходу матча форвард французов Кингсли Коман, вероятно, забил гол, но из-за отсутствия технологий забитый мяч отменили.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бунедкор» начинает и выигрывает!
  • «Бунедкор» — «Металлург» Бекабад. Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • ЦСКА реабилитируется за поражение в армейском дерби
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бунедкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:10
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры