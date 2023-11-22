Гризманн раскритиковал УЕФА после матча с Грецией

Нападающий мадридскогои сборной Франциивысказался об отсутствии технологий определения гола в матчах отбора на Евро-2024.

«Не хватило технологии определения гола. У УЕФА много денег, а они не могут сделать так, чтобы было точно понятно, был гол или нет.

Нужно требовать от УЕФА больше. Раз они хотят, чтобы мы играли так много матчей, то пусть внедряют больше технологий», — цитирует Гризманна TF1.

Напомним, что в матче квалификации Евро-2024 Франция сыграла вничью с Грецией (2:2). По ходу матча форвард французов Кингсли Коман, вероятно, забил гол, но из-за отсутствия технологий забитый мяч отменили.