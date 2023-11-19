Роналду — в стартовом составе Португалии на матч с Грузией

опубликовали стартовые составы на матч 10-го тура группы J квалификации Евро-2024.

Португалия: Кошта, Жоау Мариу, Диаш, Инасиу, Канселу, Отавио, Пальинья, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.

Исландия: Рафн Валдимарссон, Херманнссон, Ингасон, Паульссон, Тоураринссон, Сигурдссон, Йоуханнессон, Виллюмсон, Торстейнссон, Финнбогасон, Гудмундссон.

Матч между этими командами состоится 19-го ноября в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можете посмотреть тут. Следить за ходом поединка — по этой ссылке.

Португалия занимает 1-е место в своей группе с 27-ю очками в активе. Исландия — на 4-й позиции (10 баллов).