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    Потеряет ли Португалия очки в отборе на Евро-2024?

    Португалия — Исландия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Исландия
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    Португалия — фаворит матча
    19 ноября в матче заключительного тура квалификации Евро-2024 сыграют сборные Португалии и Исландии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Португалия — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 19 Ноября 2023 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 22:45 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
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    Португалия

    Сборная Португалии занимает первое место, набрав в семи матчах 27 баллов, и уже давно оформила выход в финальную часть Евро-2024, а также досрочно выиграла группу.

    Как и ожидалось, португальцы спокойно проводят отбор, подтверждая статус явного фаворита.

    Коэффициенты матча Португалия — Исландия

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  • 1.139.0025.00Бонус$9500
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    Команда Роберто Мартинеса не только выиграла все предыдущие матчи, но и пропустила лишь два гола, что в октябре против словаков, забив при этом уже 34 мяча.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Выступление коллектива в отборе на Евро-2024 четко отражается в ее текущей форме — серия из девяти побед кряду, поэтому сопернику впору рассчитывать разве что на расслабленность фаворита.

    Исландия

    Сейчас сборная Исландии имеет в активе 10 очков и уже не имеет шансов на выход из группы. В последнем туре она проиграла Словакии, которая после этого как раз и обеспечила себе путевку на Евро-2024.

    Ранее был уверенно обыгран Лихтенштейн со счетом 4:0. Дубль в той встрече оформил Гульфи Сигурдссон, выступающий сейчас в датском «Люнгбю» после скандального ухода из «Тоттенхэма».

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    • По традиции Исландия проповедует силовой стиль игры, много борьбы на каждом участке поля, часто использует навесные передачи, который, возможно, поможет ей создать проблемы немотивированным португальцам.

    Поражение от словаков в прошлом туре прервало беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на отбор Евро-2024 (две победы и одна ничья), так что, в целом, гости в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Португалию, коэффициент на победу которого равен 1,13. Успех Исландии оценивается в 24,00, ничья — в 8,90.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,20.

    Еще один вариант ставки — Португалия выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 1,82, ведь, как явный фаворит, более чем способен реализовать такой сценарий.

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    Португалия — Исландия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Потеряет ли Португалия очки в отборе на Евро-2024?
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