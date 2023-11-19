19 ноября в матче заключительного тура квалификации Евро-2024 сыграют сборные Португалии и Исландии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Португалия — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Сборная Португалии занимает первое место, набрав в семи матчах 27 баллов, и уже давно оформила выход в финальную часть Евро-2024, а также досрочно выиграла группу.

Как и ожидалось, португальцы спокойно проводят отбор, подтверждая статус явного фаворита.

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Команда Роберто Мартинеса не только выиграла все предыдущие матчи, но и пропустила лишь два гола, что в октябре против словаков, забив при этом уже 34 мяча.

Все прогнозы на Евро-2024

Выступление коллектива в отборе на Евро-2024 четко отражается в ее текущей форме — серия из девяти побед кряду, поэтому сопернику впору рассчитывать разве что на расслабленность фаворита.

Исландия

Сейчас сборная Исландии имеет в активе 10 очков и уже не имеет шансов на выход из группы. В последнем туре она проиграла Словакии, которая после этого как раз и обеспечила себе путевку на Евро-2024.

Ранее был уверенно обыгран Лихтенштейн со счетом 4:0. Дубль в той встрече оформил Гульфи Сигурдссон, выступающий сейчас в датском «Люнгбю» после скандального ухода из «Тоттенхэма».

По традиции Исландия проповедует силовой стиль игры, много борьбы на каждом участке поля, часто использует навесные передачи, который, возможно, поможет ей создать проблемы немотивированным португальцам.

Поражение от словаков в прошлом туре прервало беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на отбор Евро-2024 (две победы и одна ничья), так что, в целом, гости в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Португалию, коэффициент на победу которого равен 1,13. Успех Исландии оценивается в 24,00, ничья — в 8,90.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,20.

Еще один вариант ставки — Португалия выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 1,82, ведь, как явный фаворит, более чем способен реализовать такой сценарий.