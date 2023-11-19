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    Джеррард: Роналду по-прежнему многое может дать футболу

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Криштиану Роналду
    Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард назвал трансфер Криштиану Роналду в «Аль-Наср» серьезным шагом для развития саудовской Про-Лиги.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Переход Роналду, который является лучшим игроком в истории, как мы его называем, очевидно, был серьёзнейшим трансфером. Он по-прежнему многое может дать футболу.

    Шесть месяцев я наблюдал за игрой Роналду, смотрел некоторые матчи и обзоры игр. Думаю, с тех пор многие стали говорить об этой лиге. После прихода Роналду сюда отправились и другие именитые и талантливые футболисты.

    Это по времени совпало с моментом, когда я оказался без работы и искал новую возможность. Я был впечатлён, наблюдая издалека. Когда агент предложил пару вариантов из этого региона, я был очень рад изучить их», — приводит слова Джеррарда пресс-служба саудовской Про-Лиги.

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    • Напомним, что Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписал двухлетний контракт с зарплатой в 200 млн. евро в год.

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