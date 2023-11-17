Скалони отреагировал на поражение сборной Аргентины от Уругвая

Главный тренер сборной Аргентиныподвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (0:2).

«Мы не нашли свой путь. Они, без сомнения, заслужили победу. Попытались исправиться во втором тайме, использовав замены. Несмотря на победную серию, которая у нас была, мы понимаем, что в футболе можно проиграть. Нам грустно, потому что, играя дома, мы всегда хотим доставить людям радость.

Никто из нас не любит проигрывать, но мы должны перевернуть страницу, подумать о том, что будет дальше, и исправить это. Мы не можем думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда не проиграем. Вы учитесь на всех поражениях. Постараемся не допустить повторения», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Для Аргентины это первое поражение в квалификации ЧМ-2026. Команда Лионеля Скалони с 12-ю очками продолжает лидировать в группе, Уругвай (10) идет вторым.