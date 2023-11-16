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    Брандт может перейти в «Арсенал» или «Ньюкасл»

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    Полузащитником дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юлианом Брандтом интересуются два клуба АПЛ — «Арсенал» и «Ньюкасл», сообщает Bild со ссылкой на свой источник.

    Юлиан Брандт
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    Юлиан Брандт

    «Шмели» готовы расставаться с одним из ведущих своих футболистов за сумму не менее 50 млн евро, но не раньше лета 2024 года.

    Лондонский «Арсенал» давно «ведет» Брандта, тогда как «Ньюкасл» обратил на него внимание во время очной встречи в Лиге чемпионов.

    В текущем сезоне 27-летний Юлиан Брандт сыграл за «Боруссию» в Бундеслиге 11 матчей, забил четыре гола, отдал четыре голевых передачи. За команду он играет с 2019 года. В его активе 45 матчей за сборную Германии и три забитых мяча.

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