Брандт может перейти в «Арсенал» или «Ньюкасл»

Полузащитником дортмундской «Боруссии» и сборной Германииинтересуются два клуба АПЛ — сообщает Bild со ссылкой на свой источник.

«Шмели» готовы расставаться с одним из ведущих своих футболистов за сумму не менее 50 млн евро, но не раньше лета 2024 года.

Лондонский «Арсенал» давно «ведет» Брандта, тогда как «Ньюкасл» обратил на него внимание во время очной встречи в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 27-летний Юлиан Брандт сыграл за «Боруссию» в Бундеслиге 11 матчей, забил четыре гола, отдал четыре голевых передачи. За команду он играет с 2019 года. В его активе 45 матчей за сборную Германии и три забитых мяча.