Уткин: Если вам не понравился матч «Зенит» — «Краснодар», вы плохо разбираетесь в футболе

Известный блогерподелился впечатлениями от матча между(1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что изоляция российского футбола порождает потерю вкуса у российского зрителя.

В комментариях многие написали: "Игра тухлая, без моментов, ничья, что это такое?" Знаете, если вам нравится матч "Сочи" — "Динамо", то это хорошо. Но если вам не нравится матч "Зенит" — "Краснодар", значит, вы плохо разбираетесь в футболе.

В принципе, нравится может и свиной хрящик, и арбуз — но их все равно нужно отличать.

"Зенит" и "Краснодар" показали очень высокий класс игры. И это доказывается одним аргументом: пожалуйста, вспомните хоть одну грубую ошибку в этом матче, кроме аута защитника "Краснодара" Петрова во втором тайме. По-моему, больше не было», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.