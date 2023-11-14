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    Уткин: Если вам не понравился матч «Зенит» — «Краснодар», вы плохо разбираетесь в футболе

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    Известный блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Мне кажется, что изоляция российского футбола порождает потерю вкуса у российского зрителя.

    В комментариях многие написали: "Игра тухлая, без моментов, ничья, что это такое?" Знаете, если вам нравится матч "Сочи" — "Динамо", то это хорошо. Но если вам не нравится матч "Зенит" — "Краснодар", значит, вы плохо разбираетесь в футболе.

    В принципе, нравится может и свиной хрящик, и арбуз — но их все равно нужно отличать.

    "Зенит" и "Краснодар" показали очень высокий класс игры. И это доказывается одним аргументом: пожалуйста, вспомните хоть одну грубую ошибку в этом матче, кроме аута защитника "Краснодара" Петрова во втором тайме. По-моему, больше не было», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

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    • «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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