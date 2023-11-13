«Вся борьба еще впереди». Семин — о борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший тренервысказался о борьбе лидеров российской Премьер-лиги за 1-ю строчку в турнирной таблице.

«Лидерство "Краснодара" по итогам первой части сезона нельзя называть неожиданностью! У них отличный тренер, который выстроил нужный футбол. Они закономерно находятся на первом месте после пятнадцати туров. "Зенит" в самом начале столкнулся с проблемами.

Несколько игроков не прошли предсезонную подготовку. Семак — большой молодец. Сергей смог выровнять ситуацию. Вся борьба ещё впереди! Очная встреча получилось, что надо. Это был матч два лидеров нашего чемпионата. Я бы ещё отметил третью команду — "Динамо".

Им пока что не хватает стабильности. Они должны обрести её и попробовать замахнуться на чемпионское звание. Остальные команды тоже были во многом нестабильны, поэтому и занимают соотвествующие места в турнирной таблице. На данный момент таблица объективно отражает состояние дел во всех клубах», — сказал Семин Чемпионату.

После 15-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. Следом располагается «Зенит» (30 баллов), а тройку лидеров замыкает «Динамо» (25).