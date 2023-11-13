ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295
  • 13:38
    • Суд оставил под стражей экс-игрока сборной России по делу о наркотиках
    Все новости спорта

    «Вся борьба еще впереди». Семин — о борьбе за чемпионство в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар Динамо
    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе лидеров российской Премьер-лиги за 1-ю строчку в турнирной таблице.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Лидерство "Краснодара" по итогам первой части сезона нельзя называть неожиданностью! У них отличный тренер, который выстроил нужный футбол. Они закономерно находятся на первом месте после пятнадцати туров. "Зенит" в самом начале столкнулся с проблемами.

    Несколько игроков не прошли предсезонную подготовку. Семак — большой молодец. Сергей смог выровнять ситуацию. Вся борьба ещё впереди! Очная встреча получилось, что надо. Это был матч два лидеров нашего чемпионата. Я бы ещё отметил третью команду — "Динамо".

    Им пока что не хватает стабильности. Они должны обрести её и попробовать замахнуться на чемпионское звание. Остальные команды тоже были во многом нестабильны, поэтому и занимают соотвествующие места в турнирной таблице. На данный момент таблица объективно отражает состояние дел во всех клубах», — сказал Семин Чемпионату.

  • Игнатов и Промес решают. Карпин не смог забрать очки у «Спартака»
  • Реакция спортивных СМИ на последний матч первого круга РПЛ
  • Сегодня

    • После 15-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. Следом располагается «Зенит» (30 баллов), а тройку лидеров замыкает «Динамо» (25).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • ЦСКА добудет вторую победу в ноябре
  • ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Алькарас выиграть у Зверева?
  • Алькарас — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры