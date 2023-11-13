ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295
  • 19:52
    • Зверев победил Алькараса на старте Итогового чемпионата ATP
  • 20:26
    • «Арсенал» разгромил в гостях «Сокол»
  • 19:09
    • Литвинов, Уткин, Зиньковский не сыграют с Кубой
    Все новости спорта

    Гранат: РПЛ нестабильна, поэтому «Динамо» идет в тройке

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат отметил, что бело-голубые идут в топ-3 РПЛ из-за очень нестабильного чемпионата.

    Владимир Гранат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Гранат

    «То, что команда в тройке — это большой плюс. Но хочется, чтобы игра была более стабильной от тура к туру. Также в самих играх хотелось бы стабильности, потому что "Динамо" играет отрезками и таймами.

    Наш чемпионат действительно не очень стабильный, за исключением "Зенита" и "Краснодара". За счёт этого "Динамо" уверенно борется за третье место», — сказал Гранат «Чемпионату».

    По итогам первого круга в РПЛ с 32 очками лидирует «Краснодар». Вторым идет «Зенит» (30).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Вегас» сформирует новую беспроигрышную серию
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • В столичном дерби вся слава достанется «Спартаку»
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Циципас — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сакраменто — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры