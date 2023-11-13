Гранат: РПЛ нестабильна, поэтому «Динамо» идет в тройке

Владимир Гранат Фото: globallookpress.com
«То, что команда в тройке — это большой плюс. Но хочется, чтобы игра была более стабильной от тура к туру. Также в самих играх хотелось бы стабильности, потому что "Динамо" играет отрезками и таймами.
Наш чемпионат действительно не очень стабильный, за исключением "Зенита" и "Краснодара". За счёт этого "Динамо" уверенно борется за третье место», — сказал Гранат «Чемпионату».
По итогам первого круга в РПЛ с 32 очками лидирует «Краснодар». Вторым идет «Зенит» (30).