Гранат: РПЛ нестабильна, поэтому «Динамо» идет в тройке

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат отметил, что бело-голубые идут в топ-3 РПЛ из-за очень нестабильного чемпионата.

«То, что команда в тройке — это большой плюс. Но хочется, чтобы игра была более стабильной от тура к туру. Также в самих играх хотелось бы стабильности, потому что "Динамо" играет отрезками и таймами.

Наш чемпионат действительно не очень стабильный, за исключением "Зенита" и "Краснодара". За счёт этого "Динамо" уверенно борется за третье место», — сказал Гранат «Чемпионату».

По итогам первого круга в РПЛ с 32 очками лидирует «Краснодар». Вторым идет «Зенит» (30).