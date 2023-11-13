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    Франк считает Салаха одним из лучших атакующих футболистов в мире

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    Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высоко оценил игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Мо Салаха часто хвалят, но я не уверен, что хвалят достаточно часто. Думаю, сейчас он потенциально лучший игрок английской Премьер-лиги. У него невероятный уровень, если мы говорим о голах и результативных передачах.

    Должно быть, он один из лучших атакующих игроков в мире. Не топ-10, нет, топ-3. Когда у вас есть игрок такого уровня, он обязательно будет проблемой для соперника», — приводит слова Франка издание Liverpool Echo.

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  • 11/11/2023

    • В нынешнем сезоне Салах провел 12 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. После 12-и туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице Премьер-лиги с 27-ю очками в активе.

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