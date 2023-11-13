Франк считает Салаха одним из лучших атакующих футболистов в мире

Главный тренервысоко оценил игру нападающего

«Мо Салаха часто хвалят, но я не уверен, что хвалят достаточно часто. Думаю, сейчас он потенциально лучший игрок английской Премьер-лиги. У него невероятный уровень, если мы говорим о голах и результативных передачах.

Должно быть, он один из лучших атакующих игроков в мире. Не топ-10, нет, топ-3. Когда у вас есть игрок такого уровня, он обязательно будет проблемой для соперника», — приводит слова Франка издание Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне Салах провел 12 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. После 12-и туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице Премьер-лиги с 27-ю очками в активе.