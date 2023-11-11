«Арсенал» — «Бернли»: счет матча 3:1, обзор голов

на своем поле обыграл(3:1) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол «канониры» забили на 45+1-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий команды Леандро Троссард.

На 54-й минуте «Бернли» сумел сравнять счет благодаря голу полузащитника команды Джоша Браунхилла — 1:1.

Спустя всего 3 минуты «Арсенал» вновь вышел вперед. Защитник хозяев Вильям Салиба после подачи углового выпрыгнул выше всех и забил гол — 2:1.

На 74-й минуте защитник «Арсенала» Александр Зинченко поставил точку в этом матче, забив гол в правый угол ворот. Игрок сумел пробраться сквозь оборону противника.

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции (4).