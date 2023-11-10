«Хеккен» — «Мольде»: счет матча 1:3, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 4-го тура группы Н Лиги Европы.

В 1-м тайме гости забили 2 безответных гола. Сначала форвард «Мольде» Фредрик Гульбрандсен открыл счет в матче на 16-й минуте, а затем полузащитник команды Кристиан Эриксен на 24-й минуте удвоил преимущество.

Во 2-м отрезке матча «Хеккен» сумел сократить отставание до минимума благодаря голу Срдана Хрстича на 65-й минуте. Уже на 86-й все тот же полузащитник «Мольде» Эриксен оформил дубль и поставил точку в этом матче.

Футбол. Лига Европы. Группа H Хеккен — Мольде 1:3 Голы: 0:1 Фредрик Гульбрандсен (16'), 0:2 Кристиан Эриксен (24'), 1:2 Srdjan Hrstic (65'), 1:3 Кристиан Эриксен (86') Предупреждения: Аман Ромео (51'), Самуэль Густафссон (90 + 4')

«Мольде» занимает 3-е место в своей группе Лиги Европы с 6-ю очками в активе. «Хеккен» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.