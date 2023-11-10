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    «Мольде» одержал гостевую победу над «Хеккеном» в матче Лиги Европы

    «Хеккен» — «Мольде»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Мольде» обыграл «Хеккен» (3:1) в матче 4-го тура группы Н Лиги Европы.

    «Мольде»
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    «Мольде»

    В 1-м тайме гости забили 2 безответных гола. Сначала форвард «Мольде» Фредрик Гульбрандсен открыл счет в матче на 16-й минуте, а затем полузащитник команды Кристиан Эриксен на 24-й минуте удвоил преимущество.

    Во 2-м отрезке матча «Хеккен» сумел сократить отставание до минимума благодаря голу Срдана Хрстича на 65-й минуте. Уже на 86-й все тот же полузащитник «Мольде» Эриксен оформил дубль и поставил точку в этом матче.

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Хеккен — Мольде 1:3
    Голы: 0:1 Фредрик Гульбрандсен (16'), 0:2 Кристиан Эриксен (24'), 1:2 Srdjan Hrstic (65'), 1:3 Кристиан Эриксен (86') Предупреждения: Аман Ромео (51'), Самуэль Густафссон (90 + 4')

    «Мольде» занимает 3-е место в своей группе Лиги Европы с 6-ю очками в активе. «Хеккен» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.

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