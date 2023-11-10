«Фрайбург» разгромил ТСЦ, «Вест Хэм» дожал «Олимпиакос»

Подошли к концу два матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы в группе А.

В одном из них «Фрайбург» в родных стенах без особых проблем разобрался с ТСЦ со счетом 5:0. Авторами забитых мячей стали Мерлин Роль, Максимилиан Эггештайн, Ноа Вайсхаупт, Джуниор Адаму и Рицу Доан.

Футбол. Лига Европы. Группа A Фрайбург — ТСЦ 5:0 Голы: 1:0 Мерлин Рёль (24'), 2:0 Максимилиан Эггештайн (56'), 3:0 Ноа Вайсхаупт (69'), 4:0 Чуквубуйке Адаму (80'), 5:0 Рицу Доан (90 + 2') Фрайбург: Ноа Атуболу, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт (Лукас Кюблер, 78'), Мануэль Гульде, Кильянн Сильдийя, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Мерлин Рёль (Михаэль Грегорич, 57'), Винченцо Грифо (Чуквубуйке Адаму, 78'), Ноа Вайсхаупт (Жорди Макенго, 70'), Лукас Хёлер (Рицу Доан, 70') ТСЦ: Велько Илич, Йован Влалуки (Йосип Чалушич, 46'), Неманья Петрович, Горан Антонич (Милош Цветкович, 72'), Матея Джёрджевич, Ифет Джаковац (Милан Радин, 66'), Милош Вулич, Никола Кувелич (Александар Чиркович, 46'), Неманья Стоич, Урош Милованович, Саша Йованович (Милош Пантович, 67') Предупреждения: Йован Влалуки (29'), Филипп Линхарт (39')

В параллельной игре «Вест Хэм» добыл домашнюю победу над «Олимпиакосом» со счетом 1:0. Автором гола стал Лукас Пакета с передачи Джеймса Уорд-Проуза.

Футбол. Лига Европы. Группа A Вест Хэм — Олимпиакос 1:0 Гол: 1:0 Лукас Пакета (73') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Константинос Мавропанос, Наиф Агер, Эмерсон, Эдсон Альварес (Томаш Соучек, 80'), Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус (Дивин Мубама, 89'), Лукас Пакета, Саид Бенрахма (Максвелл Корне, 84'), Джаррод Боуэн Олимпиакос: Александрос Пасхалакис, Франсиско Ортега, Панайотис Рецос, Джаксон Поросо, Родинеи, Костас Фортунис, Даниэл Поденсе (Георгиос Масурас, 76'), Мади Камара, Сотириос Александропулос (Густаво Скарпа, 76'), Сантьяго Эссе (Пеп Бьель, 89'), Стеван Йоветич (Айюб Эль-Кааби, 56') Предупреждения: Эдсон Альварес (20'), Мохаммед Кудус (28'), Даниэл Поденсе (38'), Джаксон Поросо (84'), Костас Фортунис (90 + 2'), Джаррод Боуэн (90 + 4'), Мади Камара (90 + 4')

Таким образом, теперь у «Фрайбурга» 9 очков и первое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» (9 пунктов) идет вторым, «Олимпиакос» (4) — третьим, ТСЦ (1) — последним.