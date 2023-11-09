Тен Хаг о поражении «Копенгагену»: Красная карточка все изменила

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился комментарием после поражения от «Копенгагена» в Лиге чемпионов (3:4).

«Думаю, сначала мы играли очень хорошо до красной карточки. Красная карточка всё изменила. Потом игра стала другой. Нам приходится иметь дело со многими решениями против нас и в других играх.

Так оно и есть. Но сезон длинный. В какой-то момент это повернётся в нашу пользу. После перерыва было лучше, но два гола не должны засчитываться. Я видел много позитива, но, в конце концов, мы теряем концентрацию.

Тяжело играть так долго с 10 игроками. Это были лучшие 20 минут, которые я видел. Кроме того, на протяжении 10 минут мы всё ещё контролировали игру. Это очень разочаровывает. Мы так упорно боролись, так хорошо играли. Тем не менее у нас нет ни одного очка», — приводит слова тен Хага BBC.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После этого поражения команда Эрика тен Хага с тремя очками опустилась на последнее место в квартете A. «Копенгаген» поднялся на третью строчку (4 очка)