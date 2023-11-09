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    Мостовой рассказал, как Черышеву спасти карьеру

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву есть смысл рассмотреть предложения из РПЛ.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Чемпионат России оживил бы карьеру Дениса Черышева. Несколько клубов могли бы воспользоваться его услугами, помог бы любой команде. Но на это сложно решиться после того, как всю карьеру провел в Испании.

    Понимаете, помимо игры в футбол есть простая жизнь, семья, которую надо будет бросить и уехать — основная сложность в этом.

  • В «Венеции» назвали условие для продления контракта с Черышевым
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    • Если абстрагироваться и подписать контракт на год-два, было бы здорово для него. В РПЛ и уровень пониже. Неплохо было бы видеть его здесь», — передает слова Мостового Sport24.

    Черышев провел четыре матча в текущем сезоне итальянской Серии Б. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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