Мостовой рассказал, как Черышеву спасти карьеру

Денис Черышев Фото: globallookpress.com
«Чемпионат России оживил бы карьеру Дениса Черышева. Несколько клубов могли бы воспользоваться его услугами, помог бы любой команде. Но на это сложно решиться после того, как всю карьеру провел в Испании.
Понимаете, помимо игры в футбол есть простая жизнь, семья, которую надо будет бросить и уехать — основная сложность в этом.
Если абстрагироваться и подписать контракт на год-два, было бы здорово для него. В РПЛ и уровень пониже. Неплохо было бы видеть его здесь», — передает слова Мостового Sport24.
Черышев провел четыре матча в текущем сезоне итальянской Серии Б. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.