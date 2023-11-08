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    Сантуш: Роналду — лучший игрок в истории футбола

    Футбол Аль-Наср Эр-Рияд Сборная Португалии Португалия
    Экс-наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Лучшим в мире для меня является Роналду. В 19 лет он был моим игроком в "Спортинге". И вот он уже с Кубком Европы в составе сборной Португалии.
    Он лучший игрок всех времен. Для меня он лучший, и я всегда говорил это как тренер сборной, хотя многие со мной не соглашались. Можно в большей или меньше степени любить его стиль игры. Но гениев нельзя сравнивать.

    Помимо выдающихся качеств, за него говорят цифры. Кто, индивидуально или коллективно, имеет больше рекордов, больше голов и больше матчей? Он выигрывал в Испании, Англии, Италии, выигрывал со сборной, у него два трофея с национальной командой.

    Он выиграл все и даже больше Так что тут не о чем говорить. Он лучший игрок в мире. Я всегда любил Эйсебио, мне нравился Пеле, но не сомневаюсь, что Криштиану — лучший в мире», — приводит слова Сантуша A Bola.

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