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    Спортивный директор «Оренбурга» об интересе к Вере: Не стану ничего опровергать и подтверждать

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    Легенда «Оренбурга» Дмитрий Андреев, занимающий сейчас пост спортивного директора, прокомментировал разговоры об уходе аргентинского полузащитника Лукаса Веры из команды.

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «Интерес к Вере из Испании и Саудовской Аравии? У нас идёт чемпионат, не хочется обсуждать уход какого-либо игрока из нашей команды. Не буду ничего подтверждать или опровергать», — сказал Андреев «Чемпионату».

    Напомним, что вокруг лидера средней линии «Оренбурга» идет много разговоров. Сначала говорили о его переходе в московский «Локомотив», теперь возник интерес со стороны клубов испанской Примеры и Саудовской Аравии.

    Лукас Вера стал футболистом «Оренбурга» летом 2022 года, перейдя из аргентинского «Лануса». В этом сезоне хавбек сыграл 12 матчей в РПЛ, забил один мяч, отдал одну голевую передачу.

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