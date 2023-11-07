Спортивный директор «Оренбурга» об интересе к Вере: Не стану ничего опровергать и подтверждать

Легенда «Оренбурга», занимающий сейчас пост спортивного директора, прокомментировал разговоры об уходе аргентинского полузащитникаиз команды.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Лукас Вера Фото: 56orb.ru

«Интерес к Вере из Испании и Саудовской Аравии? У нас идёт чемпионат, не хочется обсуждать уход какого-либо игрока из нашей команды. Не буду ничего подтверждать или опровергать», — сказал Андреев «Чемпионату».

Напомним, что вокруг лидера средней линии «Оренбурга» идет много разговоров. Сначала говорили о его переходе в московский «Локомотив», теперь возник интерес со стороны клубов испанской Примеры и Саудовской Аравии.

Лукас Вера стал футболистом «Оренбурга» летом 2022 года, перейдя из аргентинского «Лануса». В этом сезоне хавбек сыграл 12 матчей в РПЛ, забил один мяч, отдал одну голевую передачу.