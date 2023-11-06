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    «Тоттенхэм» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси»

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    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    Сегодня в 23:00 по московскому времени «Тоттенхэм» в лондонском дерби встретится с «Челси». За ходом матча 11-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    Лондонский клуб набрал 26 очков в 10-ти матчах и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В случае победы над «Челси» «шпоры» опередят «Манчестер Сити» и вновь вернутся на первую строчку.

    На счету «Тоттенхэма» 8 побед и 2 ничьи в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 22:9.

    Подопечные Постекоглу одержали победы в четырех матчах кряду. В крайнем туре «Тоттенхэм» обыграл в гостевой встрече «Кристал Пэлас» (2:1). Ранее «шпоры» взяли 9 очков из 9-ти с «Ливерпулем» (2:1), «Лутоном» (1:0) и «Фулхэмом» (2:0).

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    «Челси»

    «Челси» находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 10-ти матчах. На счету «синих» 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 13:11.

    В предыдущем туре подопечные Маурисио Почеттино на своем поле уступили «Брентфорду». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Это поражение прервало беспроигрышную серию лондонцев, которая насчитывала три встречи. Ранее «Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) и «Бёрнли» (4:1), а так же сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 2:2, а на «Тоттенхэм Хотспур» победу отпраздновали «шпоры» (2:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «Челси» 6 побед, «Тоттенхэм» выиграл 2 встречи и еще трижды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси» с коэффициентом 3.85.

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