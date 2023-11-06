Вратарь «Оренбурга» Сысуев раскритиковал судейство в игре с «Ростовом»

Голкипер «Оренбурга»высказался о результате матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась вничью 1:1.

24-летний вратарь был признан лучшим игроком матча.

«Было тяжело, конечно. Хотелось выиграть, но, к сожалению, не удержали. "Ростов" в конце хорошо нас прессинговал. И оборонялись, конечно, мы во втором тайме не лучшим образом.

Доволен результатом? Честно сказать, нет. Хотелось выиграть. Были ли шансы? Были, конечно. Могли забивать в первом тайме. Пенальти, как вы видели, там был, не поставили нам. Осипенко играл рукой. Судейство, конечно, опять у нас не в лучшем качестве», — сказал Сысуев в эфире «Матч ТВ».