«Болонья» — «Лацио»: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу над(1:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 46-й минуте. Полузащитник команды Льюис Фергюсон освободился от опеки в штрафной соперника, получил передачу и низом поразил ворота соперника.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Лацио 1:0 Гол: 1:0 Льюис Фергюсон (46') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Сэм Бёкема, Риккардо Калафьори, Хараламбос Ликояннис (Виктор Кристансен, 80'), Алексис Салемакерс (Дан Ндой, 81'), Ремо Фройлер, Михел Эбишер (Никола Моро, 73'), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини, Джошуа Зиркзее (Giovanni Fabbian, 90') Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Валентин Кастеллано (Чиро Иммобиле, 57'), Фелипе Андерсон (Густав Исаксен, 81'), Луис Альберто, Николо Ровелла, Маттео Гюэндузи (Даити Камада, 81'), Адам Марушич (Лука Пеллегрини, 48'), Патрисио Габбарон, Мануэль Лаццари, Педро Родригес (Маттиа Цаканьи, 57') Предупреждения: Педро Родригес (35'), Льюис Фергюсон (50'), Алессио Романьоли (50'), Сэм Бёкема (56'), Луис Альберто (65'), Маттиа Цаканьи (80'), Густав Исаксен (90 + 6')

После этого матча «Болонья» занимает 6-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе. «Лацио» — на 8-й позиции (16 баллов).