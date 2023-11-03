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    Адвокат Бугаева: У Алексея вымогали три миллиона рублей, угрожая пожизненным наказанием

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    Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, подтвердила, что ее клиент арестован по делу о наркотиках.

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    Ранее стало известно, что против Бугаева возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.

    Также сообщалось, что перед задержанием Бугаев успел разложить закладки с наркотиками возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре.

    «Алексею назначили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 декабря этого года. Суд не услышал наши доводы. А мы говорили о изначальной фальсификации уголовного дела.

    Сейчас я полагаю, что следствие, как и прокуратура введено в заблуждение. Потому что оперативники, которые этот материал собирали, занимались ничем иным как вымогательством трех миллионов рублей с самого моего подзащитного Бугаева и с его супруги.

    Когда Бугаева передали сотрудникам ОНК, по пути в отдел полиции машина останавливалась на одной из остановок общественного транспорта. На какой конкретно, Бугаев сказать не может, так как он не местный. Он не из Краснодара и не знает город. Сотрудники ехали на двух машинах. Из той машины, что ехала сзади сотрудник пересел к нему и передал телефон, который до этого забрал у него, и велел разговаривать по громкой связи со своей женой, которой он должен был сообщить, что необходимо через адвоката, визитку которой он передал Бугаеву и номер телефона, который он и продиктовал супруге, в течение двух суток передать три миллиона рублей. В противном случае ему будет очень плохо, он обо всем пожалеет и уедет на пожизненное. Потому что он находился вблизи от наркотика, который был обнаружен.

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    • Бугаев сделал вид, что согласен, так же сделала и жена, однако на следующие сутки подала заявление в УФСБ края, в котором сообщила о том, что ей поступало такое веление, что она с ним не согласна и если эти требования будут продолжаться, она просит помощи у правоохранительных органов. У сотрудников было требование постановочно фотографироваться и сниматься.

    Бугаев в глаза не видел этот сверток с наркотиками, а ему его вручили в руки и сказали положить в передний карман толстовки, и когда заведут понятых, нужно будет этот сверток вытащить и сказать, что он ему принадлежит, что он собирался его куда-то сбывать. Он делал все, что ему говорят. Видно, что он никак не пытается показать свое реальное отношение к происходящему, потому что до этого он был запуган», — приводит слова Макличенко «Спорт-Экспресс».

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