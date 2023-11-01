Источник: Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером

Бывший защитник «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» и сборной Россииподтвердил правоохранительным органам, что подрабатывал наркокурьером.

Ранее стало известно, что против Бугаева возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.

По информации телеграм-канала SHOT, перед задержанием за сбыт наркотиков бывший футболист успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре.

После проведенных суток в изоляторе бывший футболист сборной согласился сотрудничать со следствием и рассказал подробности.

Бугаев объяснил, что после завершения карьеры профессионального футболиста у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги — около 70 тысяч неоплаченных налогов. Бугаев нашел способ заработать через Даркнет, работая в наркошопе. Там он через местных торговцев смог достать около полкило мефедрона, который должен был разложить закладками в Краснодаре и Сочи.

Также отмечается, что Бугаев сдал своих наркоподельников. В телефоне у него нашли фото мест, где он разложил закладки, с точными координатами.