Источник: Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером

Ранее стало известно, что против Бугаева возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.
По информации телеграм-канала SHOT, перед задержанием за сбыт наркотиков бывший футболист успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре.
После проведенных суток в изоляторе бывший футболист сборной согласился сотрудничать со следствием и рассказал подробности.
Бугаев объяснил, что после завершения карьеры профессионального футболиста у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги — около 70 тысяч неоплаченных налогов. Бугаев нашел способ заработать через Даркнет, работая в наркошопе. Там он через местных торговцев смог достать около полкило мефедрона, который должен был разложить закладками в Краснодаре и Сочи.
Также отмечается, что Бугаев сдал своих наркоподельников. В телефоне у него нашли фото мест, где он разложил закладки, с точными координатами.