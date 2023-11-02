Клуб Месси сообщил о срыве турне по Китаю

не сможет провести ранее запланированное турне по Китаю, сообщает пресс-служба американского клуба.

В начале ноября клуб Лионеля Месси должен был сыграть против двух китайских команды — с «Циндао Хайню» и «Чэнду Жунчэн».

По информации ESPN, китайская сторона отменила матчи с клубом «Интер Майами» из-за смерти премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

В связи с этим у Месси не будет игровой практики перед ноябрьскими матчами сборной Аргентины в отборочном турнире ЧМ-2026. В этом месяце действующие чемпионы мира сыграют с Уругваем и Бразилией.

Напомним, в понедельник, 30 октября, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».