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    «Парма» выбила клуб Серии А из Кубка Италии

    «Лечче» — «Парма»: счет матча 2:4 (0:2), обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Лечче Парма
    Завершился матч 1/16 финала Кубка Италии между «Лечче» и «Пармой». Победу одержали гости со счетом 4:2 и пробились в следующий круг.

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    В первом тайме подопечные Фабио Пеккья забили два безответных гола. Отличились полузащитник Симон Зом и нападающий Анже-Йоанн Бонни.

    «Лечче» удалось сравнять счет в середине второго тайма. Голы на счету Роберто Пикколи и Габриэле Стрефеццы.

    Но одному из лидеров Серии В удалось вырвать победу в уже добавленное к матчу время.

    Сначала в свои ворота мяч срезал уентральный защитник хозяев Марин Погранчич, а затем на 90+7 минуте Деннис Ман реализовал пенальти.

    Футбол. Италия. Кубок
    Лечче — Парма 2:4
    Голы: 0:1 Симон Зом (9'), 0:2 Ange Bonny (29'), 1:2 Роберто Пикколи (54'), 2:2 Габриэл Стрефезза (76'), 2:3 Марин Понграчич (автогол) (90 + 4'), 2:4 Деннис Ман (пенальти) (90 + 7') Лечче: Федерико Бранколини, Лоренцо Венути, Федерико Баскиротто (Марин Понграчич, 46'), Ахмед Туба, Антонино Галло (Patrick Dorgu, 89'), Юльбер Рамадани, Медон Бериша, Габриэл Стрефезза (Никола Крстович, 90'), Реми Уден (Ламек Банда, 63'), Роберто Пикколи, Никола Сансоне (Pontus Almqvist, 63') Парма: Эдоардо Корви, Йордан Осорио (Энрико Дель Прато, 55'), Симон Зом, Науэль Эстевес, Валентин Михэйлэ, Ange Bonny (Адриан Бернабе, 46'), Adrian Benedyczak (Gabriel Charpentier, 79'), Antoine Hainaut (Деннис Ман, 55'), Gianluca Di Chiara (Vasilios Zagaritis, 62'), Alessandro Circati, Woyo Coulibaly Предупреждения: Валентин Михэйлэ (33'), Габриэл Стрефезза (72'), Woyo Coulibaly (74'), Vasilios Zagaritis (85'), Медон Бериша (87')

    В 1/8 финала соперником «Пармы» станет «Фиорентина»

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