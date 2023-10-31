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    Черчесов о «Краснодаре»: Лидер должен играть понахальнее, по‑чемпионски

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскритиковал игру «Краснодара» в матче против ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я работал, вчера был на матче, смотрел "Краснодар" — ЦСКА. Впечатления хорошие. Хотелось бы, чтобы такие игры проходили с большим количеством зрителей. Игра понравилась, был определенный сценарий. Одни хотят остаться на вершине, другие — подкрасться. Можно занести игру в актив для себя.

    Ничего не удивляет, в последние годы "Краснодар" достаточно качественно играл. Они на первом месте… Вчера играл лидер чемпионата, я к другому готовился. Лидер должен играть немного понахальнее, по‑чемпионски. "Краснодар" немного подстроился под ЦСКА, немного упустил время. Они не боязливо играли, осторожно — правильное слово, подстроились. Не приобрели в новой системе, а старую чуть‑чуть потеряли.

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    • Футбол — это спорт, спорт — это результат. Мы не в фигурном катании, за артистизм ничего не дают. Сезон длинный, бывают перепады, проиграть — проиграли, очки потеряны, гандикап сократился. Когда ты много раз чемпион и как игрок, и как тренер, ты понимаешь, что не техника и тактика часто играют большую роль, а психология.

    Только время покажет, есть ли у "Краснодара" психология победителя. Сейчас тот момент, когда она должна проявиться. Скоро они играют с непосредственными конкурентами. Эти игры много покажут и расскажут, на что они готовы. Чемпионат длинный, в ноябре чемпионом еще никто не стал.

    Календарь и таблица РПЛ

    После матча с "Зенитом" останется определенное время, но это будет игра за шесть очков. В игре с непосредственным соперником ты должен доказать, на что ты претендуешь», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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