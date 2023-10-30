Ахметов: Для «Краснодара» каждая игра на вес золота

Хавбек «Краснодара»высказался о поражении от ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ. Краснодарский клуб уступил со счетом 0:1.

«Первый тайм провели не так, как хотели, хотя тоже был у нас моменте. Во втором лучше атаковали, были хорошие моменты, не реализовали 100% моменты. На ничью точно наиграли.

Впереди "Крылья", сначала надо этот матч выиграть, а потом уже "Зенит". Сейчас каждая игра на вес золота. Тренерский штаб старается психологически прививать нам менталитет победителя независимо от соперника», — сказал Ахметов «Чемпионату».

После 13 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 28 очков.