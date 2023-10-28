«Химки» — «Динамо» Махачкала: счет матча 1:0, обзор голов

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
В первом тайме команды голов не забили. Решающим мячом на 86-й минуте отметился Равиль Нетфуллин.
Футбол. Россия. ФНЛ
Химки — Динамо-Махачкала 1:0
Гол: 1:0 Равиль Нетфуллин (86') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Олег Исаенко, Данил Степанов, Сергей Терехов, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Александр Руденко, Varatynov S. Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Самину Абдуллахи, Никита Глушков, Михаил Костюков, Volk D., Alibekov M., Serderov S., Yusupov Z. Предупреждения: Сослан Кагермазов (83'), Serderov S. (90+4'), Игорь Обухов (90+4')
«Химки» набрали 28 очков и находятся на 4-м месте в таблице Первой лиги.
«Динамо» (Махачкала) с 28 баллами располагаются на пятой строчке. Лидирует «Акрон» (30).