«Факел» и «Спартак» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура российской Премьер-лиги

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.

Матч между этими командами состоится 28-го октября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов — тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

После 12-и туров «Факел» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (20 баллов).