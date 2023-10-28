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    «Факел» и «Спартак» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

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    Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Факел» — «Спартак».

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.

  • Факел — Спартак. Смотреть онлайн матча 28.10.2023. Прямая трансляция в 14:00
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    • Матч между этими командами состоится 28-го октября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов — тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

    После 12-и туров «Факел» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (20 баллов).

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