«Ньюкасл» нацелился на хавбека «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Сити», информирует Northern Echo.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау настаивает на трансфере 27-летнего футболиста. Руководство «Ньюкасла» попытается арендовать игрока в ходе зимнего трансферного окна. В команде Хосепа Гвардиолы Филлипс не попадает в основной состав, поэтому смена клуба может выглядеть привлекательно для английского хавбека.

Напомним, что летом 2022 года Калвин перешел из «Лидса» в «Манчестер Сити» за 49 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Филлипс сыграл за «Сити» пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.