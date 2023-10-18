Кейн: Иногда квалификация кажется легкой, но это не так

Нападающий сборной Англиивысказался о победе над Италией (3:1) в квалификации Евро-2024.

«Иногда квалификация кажется легкой, но спасибо ребятам, потому что это не так. У нас была одна из самых сложных групп, в последние годы вы видели, как некоторые крупные страны не участвуют в больших турнирах, Мы прошли отбор с двумя запасными играми, что показывает, по какому пути мы идём.

Мы можем наслаждаться этим, это было действительно отличное выступление всех, даже когда мы проигрывали, паники не было. Мы сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что делали всю игру, за что были вознаграждены», — цитирует Кейна BBC.

Сборная Англии за шесть туров отбора набрала 16 очков набрала и досрочно вышла в финальную часть предстоящего турнира.