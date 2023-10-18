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    • «Черноморец» прошел «КАМАЗ» лишь в серии пенальти
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    «Черноморец» прошел «КАМАЗ» лишь в серии пенальти

    «Черноморец» — «КАМАЗ»: счет матча 0:0, пен 3:1 , обзор голов

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    Завершился матч пятого круга Кубка России «Путь регионов». Новороссийский «Черноморец» только в серии 11-метровых смог обыграть «КАМАЗ».

    Тренер хозяев Константин Зырянов
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    Тренер хозяев Константин Зырянов

    Хозяева выставили состав близкий к оптимальному, тогда как у гостей с первых минут вышли два 17-летних футболиста, который никогда ранее не играли за основной состав «КАМАЗа».

    Тем не менее, челнинцам удалось выстоять в основное время — 0:0. В серии пенальти точнее была команда Константина Зырянова — 3:1. Свои удары не реализовали Григорий Борисенко и Павел Горелов.

    Футбол. Россия. Кубок
    Черноморец — КамАЗ 1:0
    Голы: : Иван Маклаков (пенальти) (1'), : Khagur R. (пенальти) (2'), : Ukomskiy A. (пенальти) (2'), : Korobov D. (пенальти) (3'), : Garaev V. (пенальти) (4') Черноморец: Михаил Филиппов, Иван Маклаков, Abakarov M., Adaev V., Basyrov S., Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Kirilenko V., Klimov N., Panamarev N. КамАЗ: Алексей Смирнов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Руслан Куль, Роман Защепкин, Григорий Борисенко, Asylov I., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S., Vorobyov K. Предупреждения: Grechkin A. (18'), Kirilenko V. (50'), Abakarov M. (61'), Gyurdzhan A. (66'), Fartuna B. (82')

    Соперник «Черноморца» определится позднее.

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