«Черноморец» — «КАМАЗ»: счет матча 0:0, пен 3:1 , обзор голов

Завершился матч пятого круга Кубка России «Путь регионов». Новороссийскийтолько в серии 11-метровых смог обыграть

Хозяева выставили состав близкий к оптимальному, тогда как у гостей с первых минут вышли два 17-летних футболиста, который никогда ранее не играли за основной состав «КАМАЗа».

Тем не менее, челнинцам удалось выстоять в основное время — 0:0. В серии пенальти точнее была команда Константина Зырянова — 3:1. Свои удары не реализовали Григорий Борисенко и Павел Горелов.

Футбол. Россия. Кубок Черноморец — КамАЗ 1:0 Голы: : Иван Маклаков (пенальти) (1'), : Khagur R. (пенальти) (2'), : Ukomskiy A. (пенальти) (2'), : Korobov D. (пенальти) (3'), : Garaev V. (пенальти) (4') Черноморец: Михаил Филиппов, Иван Маклаков, Abakarov M., Adaev V., Basyrov S., Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Kirilenko V., Klimov N., Panamarev N. КамАЗ: Алексей Смирнов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Руслан Куль, Роман Защепкин, Григорий Борисенко, Asylov I., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S., Vorobyov K. Предупреждения: Grechkin A. (18'), Kirilenko V. (50'), Abakarov M. (61'), Gyurdzhan A. (66'), Fartuna B. (82')

Соперник «Черноморца» определится позднее.