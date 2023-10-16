В РФС сообщили, будут ли у сборной России матчи в ноябре

Генеральный секретарь РФСрассказал, будут ли у сборнойтоварищеские матчи в ноябре.

«Ведется работа по поиску возможных соперников. Уже в октябрьскую паузу стартовал отборочный турнир к ЧМ‑2026 в Азии. В ноябре он продолжится. Значит, количество потенциальных соперников уменьшается. Но работа ведется.

Работа по организации матчей ведется. А вероятность есть всегда как в одну, так и в другую сторону.

Скажу еще раз — мы ищем соперников из тех сборных, которые имеют возможность играть товарищеские матчи. Количество команд, которые не имеют такой возможности — увеличивается. В связи с этим организация игры для сборной становиться более сложной. Но работа ведется.

До лета еще много времени. Может быть такой турнир (речь об июньском турнире в Азии, на который сборная России не поехала — прим.) будет, но может и нет. В любом случае будем исходить из того, что нужно для сборной и для игроков. Чтобы не пострадали ни интересы сборной, ни футболистов, в том числе с учетом клубных соревнований — чемпионата России и Кубка. Клубные интересы мы должны учитывать», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Кения

Напомним, 16 октября сборная России проведет товарищеский матч с Кенией. Игра состоится в турецкой Анталье, начало — в 19:00 мск.