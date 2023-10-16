ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдсон БарбозаУверенная победа Барбозы, яркий нокаут от Перейры. Обзор карда UFC Vegas 81
  • 04:21
    • Фрибет 20 000 рублей от Винлайн — как получить и вывести
  • 12:40
    • В РФС сообщили, будут ли у сборной России матчи в ноябре
  • 12:31
    • Митрофанов: Приоритет РФС — играть в официальных соревнованиях УЕФА
  • 12:10
    • Лидер «Крыльев Советов» готов получить российский паспорт
  • 12:03
    • Стало известно, сможет ли Захарян сыграть в ближайшем матче «Реал Сосьедада»
    Все новости спорта

    В РФС сообщили, будут ли у сборной России матчи в ноябре

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, будут ли у сборной России товарищеские матчи в ноябре.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Ведется работа по поиску возможных соперников. Уже в октябрьскую паузу стартовал отборочный турнир к ЧМ‑2026 в Азии. В ноябре он продолжится. Значит, количество потенциальных соперников уменьшается. Но работа ведется.

    Работа по организации матчей ведется. А вероятность есть всегда как в одну, так и в другую сторону.

    Скажу еще раз — мы ищем соперников из тех сборных, которые имеют возможность играть товарищеские матчи. Количество команд, которые не имеют такой возможности — увеличивается. В связи с этим организация игры для сборной становиться более сложной. Но работа ведется.

  • Гол пишем, два в уме. Матч с Камеруном вернул большой футбол в Россию
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России в товарищеском матче с Камеруном
  • 13/10/2023

    • До лета еще много времени. Может быть такой турнир (речь об июньском турнире в Азии, на который сборная России не поехала — прим.) будет, но может и нет. В любом случае будем исходить из того, что нужно для сборной и для игроков. Чтобы не пострадали ни интересы сборной, ни футболистов, в том числе с учетом клубных соревнований — чемпионата России и Кубка. Клубные интересы мы должны учитывать», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Кения

    Напомним, 16 октября сборная России проведет товарищеский матч с Кенией. Игра состоится в турецкой Анталье, начало — в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Кению?
  • Кения — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бельгия и Швеция забьют друг другу
  • Бельгия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли Нидерланды переиграть Грецию?
  • Греция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Греция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры