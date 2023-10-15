Эриксен прокомментировал победу над сборной Казахстана

Полузащитник сборной Даниипрокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Казахстана (3:1).

«Мы обязаны были побеждать и смогли провести прекрасный матч. Прессинговали не высоко, но интенсивно.

Это было немного похоже на игру с Сан-Марино. Когда мы забили гол, мы стали увереннее и получили больше пространства. Нам удавалось использовать это длительное время, но в других отрезках мы слишком легко теряли мяч», — приводит слова Эриксена официальный сайт УЕФА.

Сборная Дании (16 очков) идет на втором месте группы H после 7 матчей. Казахстан (12) занимает четвертую строчку в группе.

Календарь и таблица Евро-2024

В следующем матче сборная Дании в гостях сыграет с Сан-Марино, а Казахстан на выезде встретится с Финляндией. Обе игры пройдут 17 октября.